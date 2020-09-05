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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Колчестер Юнайтед
Рединг - Колчестер Юнайтед: обзор матча 05 сентября 2020
Рединг
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
45+1'
Л. Жоао
56'
Л. Жоао
75'
Л. Жоао
37'
J. Brown
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рединг - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
Л. Жоао
75'
71'
Замена
C. Senior
️️️️
N. Chilvers
ГОЛ! 2:1!
Л. Жоао
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
J. Brown
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
36
M. McNulty
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Колчестер Юнайтед
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦП
17
Кваме Поку
АП
1
Dean Gerken
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Tom Eastman
ЦФ
11
Callum Harriott
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Рединг
3
Омар Ричардс
ЛЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Колчестер Юнайтед
5
Omar Sowunmi
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
17
Courtney Senior
ЦФ
2-3-4
23
Саутвуд
26
Мур
5
Моррисон
29
Лорент
22
17
Олисе
36
9
19
Жоао
23
2-2-1-5
15
Смит
15
Брэмолл
7
Стивенсон
7
Пелл
17
Поку
1
11
5
14
20
14
17
17
14
Остались в запасе
Рединг
Колчестер Юнайтед
3
Омар Ричардс
ЛЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
5
Omar Sowunmi
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
5
Omar Sowunmi
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Рединг - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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