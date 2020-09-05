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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хаддерсфилд Таун - Рочдейл
Хаддерсфилд Таун - Рочдейл: обзор матча 05 сентября 2020
Хаддерсфилд Таун
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Рочдейл
51'
О. О'Коннелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рочдейл
84'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
M. Done
Замена
И. Мбенза
️️️️
Д. Хогг
69'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
C. Schindler
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
О. О'Коннелл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Рочдейл
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
5
Аарон Морли
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
5
Paul McShane
ЦФ
4
Jimmy Keohane
ЦФ
20
Jimmy Ryan
ЦФ
16
Matt Done
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Рочдейл
14
Квадво Баа
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
18
Lewis Bradley
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-4-2
29
Хамер
7
Джексон
26
15
Тоффоло
11
Роу
10
Притчард
6
Хогг
7
Бакуна
25
Уорд
37
Корома
2-2-1-4
23
МакЛафлин
6
О'Коннелл
5
Морли
20
Рэтбоун
22
Дули
16
20
4
5
6
Хогг
7
Мбенза
7
Мбенза
6
Хогг
26
27
Дьякаби
27
Дьякаби
26
16
7
Тавареш
7
Тавареш
16
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рочдейл
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Джош Остерфилд
ЦП
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Jay Lynch
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
18
Lewis Bradley
ЦФ
14
Квадво Баа
ЛВ
Главный тренер
Кейт Хилл
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Джош Остерфилд
ЦП
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jay Lynch
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
18
Lewis Bradley
ЦФ
14
Квадво Баа
ЛВ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Кейт Хилл
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рочдейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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