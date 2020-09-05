Протокол Исландия - Англия
Составы команд
22
Бедварссон
17
Фридйонссон
21
Траустасон
20
Халлфредссон
11
Торстейнссон
21
Сигурдссон
17
Санчо
2
Александер-Арнольд
Остались в запасе
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Остались в запасе
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Статистика матча Исландия - Англия