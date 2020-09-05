Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун - Моркамб
Гримсби Таун - Моркамб: обзор матча 05 сентября 2020
Гримсби Таун
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Моркамб
34'
M. Green
7'
А. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гримсби Таун - Моркамб
57'
Замена
А. Кеньон
️️️️
J. Slew
44'
Желтая карточка
J. Slew
ГОЛ! 1:1!
M. Green
34'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Филлипс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
7
Джеймс Тилли
ПВ
19
Max Wright
ЦФ
1
James McKeown
ЦФ
7
Matt Green
ЦФ
11
Sean Scannell
ЦФ
10
George Williams
ЦФ
4
Danny Rose
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Моркамб
25
Джейк Тернер
ВР
8
Тумани Дьягурага
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
3
Stephen Hendrie
ЦФ
4
Harry Davis
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Гримсби Таун
23
Sam Russell
ЦФ
Моркамб
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
6
Алекс Кеньон
ОП
12
Mark Halstead
ЦФ
18
Ben Pringle
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
1-1-5
6
Поллок
7
Тилли
10
6
4
4
11
2-1-5
25
Тернер
8
Дьягурага
8
Филлипс
7
Мендес
4
4
4
3
16
11
6
Кеньон
6
Кеньон
11
Остались в запасе
Гримсби Таун
Моркамб
23
Sam Russell
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Mark Halstead
ЦФ
2
Райан Куни
ПЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
18
Ben Pringle
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Остались в запасе
23
Sam Russell
ЦФ
Остались в запасе
12
Mark Halstead
ЦФ
2
Райан Куни
ПЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
18
Ben Pringle
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гримсби Таун - Моркамб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
Бландел Парк
Новости команд
Все
Гримсби Таун
Моркамб
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+