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Англия. Кубок лиги
Сканторп Юнайтед - Порт Вейл
Сканторп Юнайтед - Порт Вейл: обзор матча 05 сентября 2020
Сканторп Юнайтед
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Порт Вейл
69'
Р. Лофт
45+4'
Z. Mills
90+3'
T. Robinson
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сканторп Юнайтед - Порт Вейл
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
T. Robinson
Желтая карточка
L. Spence
79'
Замена
️️️️
Р. Лофт
78'
77'
Замена
D. Whitehead
️️️️
С. Берджесс
Замена
D. Green
️️️️
R. Colclough
73'
73'
Замена
T. Robinson
️️️️
M. Cullen
ГОЛ! 1:1!
Р. Лофт
Пас отдал
R. Colclough
69'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Z. Mills
Желтая карточка
R. Colclough
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сканторп Юнайтед
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
16
Lewis Spence
ЦП
7
Lewis Butroid
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
16
Rory Watson
ЦФ
Порт Вейл
5
Натан Смит
ЦЗ
20
Скотт Берджесс
ЦП
11
Том Конлон
ЦП
10
Деванте Родни
ПВ
15
Zak Mills
ЦФ
13
Mark Cullen
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
4
Luke Joyce
ЦФ
24
David Fitzpatrick
ЦФ
5
Leon Legge
ЦФ
1
Scott P. Brown
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Сканторп Юнайтед
18
Jordan Hallam
ЦФ
14
Devarn Green
ЦФ
17
Andrew Dales
ЦФ
30
Tom Pugh
ЦФ
Порт Вейл
14
Shaun Brisley
ЦФ
3
Adam Crookes
ЦФ
23
Danny Whitehead
ЦФ
12
Theo Robinson
ЦФ
1-1-5
4
Бедо
16
11
16
7
21
Лофт
17
1-2-1-5
5
Смит
20
Берджесс
11
Конлон
10
Родни
27
1
5
24
4
11
14
14
11
20
Берджесс
23
23
20
Берджесс
13
12
12
13
Остались в запасе
Сканторп Юнайтед
Порт Вейл
18
Jordan Hallam
ЦФ
17
Andrew Dales
ЦФ
30
Tom Pugh
ЦФ
14
Shaun Brisley
ЦФ
3
Adam Crookes
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
18
Jordan Hallam
ЦФ
17
Andrew Dales
ЦФ
30
Tom Pugh
ЦФ
Остались в запасе
14
Shaun Brisley
ЦФ
3
Adam Crookes
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Порт Вейл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
24.11.2026
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Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
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14.11.2026
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Бостон Юнайтед
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31.10.2026
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Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
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Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
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Порт Вейл
- : -
24.11.2026
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Барнет
2 : 1
21.11.2026
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Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
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Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
Глэнфорд Парк
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