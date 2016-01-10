Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк отметил игру юного полузащитника своей команды Рубена Лофтус-Чика в игре 1/32 финала Кубка Англии против "Сканторп Юнайтед" (2:0). 19-летний англичанин вышел на поле в начале второго тайма и отметился забитым голом.

"Сейчас он может оказаться очень ценным. Ему 19 лет, но когда я только пришел в клуб я думал, что ему 22 или 23. Он имеет физические данные взрослого футболиста, но ему всего 19.

С одной стороны мы должны быть осторожны, но с другой мы уже оказались в тяжелом положении и нам сложно будет зацепиться за четверку в Премьер-лиге, поэтому я могу сказать: "Хорошо, давайте дадим им шанс". И, возможно, мы будем практиковать это чаще.

У нас есть много молодых талантов, и после недель работы с ними я знаю их способности. Когда есть возможность, я не пренебрегаю тем, чтобы предоставить им игровое время. Всегда приятно, когда молодые игроки стучатся в дверь основной команды", - отметил Хиддинк.