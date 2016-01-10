«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция

Сегодня в поединке 1/32 финала Кубка Англии "Челси", у которого дела в чемпионате идут неважно, примет на своем поле команду из первой английской лиги "Сканторп Юнайтед".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" - "Сканторп Юнайтед". Начало в 17:00, не пропустите!