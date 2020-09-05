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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Бэрроу
Дерби Каунти - Бэрроу: обзор матча 05 сентября 2020
Дерби Каунти
05.09.2020, суббота, 14:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Бэрроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Бэрроу
72'
Желтая карточка
М. Джонс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Бэрроу
35
Майк Джонс
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
14
James Jones
ЦФ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Дерби Каунти
23
Генрих Раваш
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Бэрроу
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
3-2-4-1
13
Рос
3
Форсит
12
Эванс
5
Кларк
3
Бьюкэнан
23
те Верик
12
Найт
14
Холмс
32
Сибли
18
Берд
7
Мэрриот
1-5
35
Джонс
5
27
26
24
14
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бэрроу
23
Генрих Раваш
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Дерби Каунти - Бэрроу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
- : -
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 13 тур
Тамуорт
1 : 2
10.10.2026
Бэрроу
Информация о матче
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