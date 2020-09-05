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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Суонси
Ньюпорт Каунти - Суонси: обзор матча 05 сентября 2020
Ньюпорт Каунти
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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Ньюпорт Каунти
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3 сентября
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