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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити - Кембридж Юнайтед: обзор матча 05 сентября 2020
Бирмингем Сити
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
19'
Р. Канди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Кембридж Юнайтед
82'
Замена
Х. Книббс
️️️️
П. Маллин
78'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
W. Hoolahan
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Канди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
40
Adan George
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Кембридж Юнайтед
33
Димитар Митов
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
19
Luke Hannant
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
14
Wesley Hoolahan
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
5
Greg Taylor
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Бирмингем Сити
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
Кембридж Юнайтед
25
Каллум Бертон
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
19
Адам Мэй
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
17
Leon Davies
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
4-1-2-3
1
Прието
2
Колен
32
Фрэнд
24
Педерсен
6
Дин
26
Суньич
8
Кифтенбельд
7
Кроули
91
Бела
40
8
1-5
33
Митов
5
Канди
17
2
5
11
14
14
15
Айредейл
15
Айредейл
14
10
Маллин
8
Книббс
8
Книббс
10
Маллин
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Кембридж Юнайтед
3
Стив Седдон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
25
Каллум Бертон
ВР
17
Leon Davies
ЦФ
7
Том Ноулз
ПВ
19
Адам Мэй
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
3
Стив Седдон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
17
Leon Davies
ЦФ
7
Том Ноулз
ПВ
19
Адам Мэй
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Бирмингем Сити - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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