Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Нижний Новгород
Крылья Советов - Нижний Новгород: обзор матча 05 сентября 2020
Крылья Советов
05.09.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
19'
Е. Голенков
72'
И. Сергеев
81'
Р. Ежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Нижний Новгород
Замена
Д. Якуба
️️️️
В. Полуяхтов
82'
ГОЛ! 3:0!
Р. Ежов
Пас отдал
Е. Фролов
81'
77'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
А. Галаджан
Замена
Н. Чернов
️️️️
С. Божин
76'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Д. Кабутов
74'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
72'
Желтая карточка
Д. Кабутов
67'
66'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Е. Голенков
65'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Витюгов
65'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
64'
54'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
Желтая карточка
В. Сарвели
41'
Желтая карточка
С. Божин
21'
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
3-4-1-2
39
Фролов
70
Кабутов
3
Солдатенков
47
Божин
2
Полуяхтов
8
Витюгов
8
Гацкан
2
Зеффан
77
Зиньковский
69
Голенков
9
Сарвели
4-1-2-3
81
Смирнов
23
Зуйков
24
Гоцук
5
Эдиев
7
Маляров
83
Шмыков
73
Шарипов
41
Сапета
99
Сулейманов
19
Мичуренков
57
Галаджан
70
Кабутов
29
Ежов
29
Ежов
70
Кабутов
8
Витюгов
33
Сергеев
33
Сергеев
8
Витюгов
69
Голенков
4
Горшков
4
Горшков
69
Голенков
47
Божин
23
Чернов
23
Чернов
47
Божин
2
Полуяхтов
8
Якуба
8
Якуба
2
Полуяхтов
57
Галаджан
50
Югалдин
50
Югалдин
57
Галаджан
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
10
Раду Гынсарь
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Артур Анисимов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
10
Раду Гынсарь
ЦП
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Солидарность Арена
Новости команд
Все
Крылья Советов
Нижний Новгород
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
79
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+