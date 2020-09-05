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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 05 сентября 2020
Волгарь
05.09.2020, суббота, 17:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
72'
А. Погосов
41'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Енисей
Желтая карточка
А. Мендель
90'
+2
89'
Желтая карточка
Т. Рукас
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
А. Гасилин
88'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Зенин
86'
Вторая желтая
Н. Замалиев
85'
83'
Желтая карточка
Е. Песиков
Замена
А. Сагитов
️️️️
А. Погосов
81'
78'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Е. Иванов
74'
Желтая карточка
Е. Иванов
ГОЛ! 1:1!
А. Погосов
72'
69'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
67'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
65'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Воробьев
61'
44'
Желтая карточка
А. Зотов
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Зотов
Желтая карточка
Н. Замалиев
40'
20'
Желтая карточка
В. Ганус
16'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Антипин
22
Хомуха
21
Бердников
69
Козлов
44
Журавлев
8
Мендель
13
Замалиев
14
Зенин
24
Погосов
10
Воробьев
19
Гасилин
4-3-2-1
1
Опарин
13
Марков
3
Ганус
96
Рукас
2
Кичин
21
Зотов
8
Иванов
90
Ломакин
27
Галимов
19
Глушков
32
Саная
19
Гасилин
10
Пугачев
10
Пугачев
19
Гасилин
10
Воробьев
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Воробьев
14
Зенин
3
Ведерников
3
Ведерников
14
Зенин
24
Погосов
20
Сагитов
20
Сагитов
24
Погосов
8
Иванов
9
Дворников
9
Дворников
8
Иванов
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
30
Дмитрий Саганович
ВР
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Остались в запасе
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Волгарь - Енисей
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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