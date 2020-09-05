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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Балтика
Краснодар-2 - Балтика: обзор матча 05 сентября 2020
Краснодар-2
05.09.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Балтика
5'
Л. Сабуа
50'
А. Мацукатов
82'
Р. Апеков
40'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Балтика
Желтая карточка
С. Агкацев
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Р. Апеков
82'
81'
Желтая карточка
А. Чочиев
80'
Желтая карточка
И. Маклаков
75'
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Дудиев
Замена
О. Исаенко
️️️️
Р. Камболов
63'
63'
Замена
В. Демьянов
️️️️
А. Шаваев
62'
Замена
А. Чочиев
️️️️
М. Кузьмин
61'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Желтая карточка
Э. Сперцян
59'
58'
Желтая карточка
Аллеф
Замена
Р. Апеков
️️️️
Н. Сергеев
58'
57'
Желтая карточка
А. Макарчук
55'
Замена
Аллеф
️️️️
М. Маркин
Желтая карточка
А. Мацукатов
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Мацукатов
50'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Стежко
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Я. Казаев
39'
Желтая карточка
М. Маркин
Замена
И. Воротников
️️️️
Р. Рзаев
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сабуа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
33
Аллеф
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-2-3
1
Агкацев
24
Ивашин
3
Мартынов
5
Стежко
23
Якимов
88
Камболов
15
Мацукатов
81
Сабуа
17
Сергеев
8
Сперцян
96
Рзаев
4-1-2-2-1
39
Бориско
44
Тишкин
8
Дудиев
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
8
Шаваев
53
Казаев
10
Альшин
6
Кузьмин
93
Маркин
88
Камболов
44
Исаенко
44
Исаенко
88
Камболов
17
Сергеев
11
Апеков
11
Апеков
17
Сергеев
5
Стежко
2
Пелих
2
Пелих
5
Стежко
96
Рзаев
20
Воротников
20
Воротников
96
Рзаев
8
Дудиев
4
Маклаков
4
Маклаков
8
Дудиев
8
Шаваев
56
Демьянов
56
Демьянов
8
Шаваев
93
Маркин
33
Аллеф
33
Аллеф
93
Маркин
6
Кузьмин
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Кузьмин
Остались в запасе
Краснодар-2
Балтика
80
Никита Кокарев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
7
Наилсон
ЦЗ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
Остались в запасе
7
Наилсон
ЦЗ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Краснодар-2 - Балтика
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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