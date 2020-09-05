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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 05 сентября 2020
Сандерленд
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сандерленд - Халл Сити
90'
+4
Желтая карточка
М. Самуэльсен
Замена
Л. Гуч
️️️️
Э. О'Брайен
76'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
К. Магуайр
76'
Желтая карточка
Д. Хам
55'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Флеминг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
26
Ли Бердж
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Джордж Добсон
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
6
Jordan Willis
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сандерленд
31
Реми Мэттьюз
ВР
4
Джош Сковен
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
23
Grant Leadbitter
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Халл Сити
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
18
Daniel Batty
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
3-1-2-1-3
26
Бердж
33
Хам
3
Райт
6
Фланаган
15
Добсон
13
О'Найен
8
Пауэр
17
Магуайр
48
О'Брайен
28
Григг
6
3-5-2
13
Ингрэм
30
32
Бурк
19
Флеминг
21
Смолвуд
14
Самуэльсен
10
Хонимэн
12
5
Доэрти
39
Ивс
34
48
О'Брайен
7
Гуч
7
Гуч
48
О'Брайен
17
Магуайр
10
Уайк
10
Уайк
17
Магуайр
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
31
Реми Мэттьюз
ВР
23
Grant Leadbitter
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
4
Джош Сковен
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
5
Элфи Джонс
ЦЗ
12
Max Sheaf
ЦФ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
23
Grant Leadbitter
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
4
Джош Сковен
ЦП
Остались в запасе
5
Элфи Джонс
ЦЗ
12
Max Sheaf
ЦФ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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