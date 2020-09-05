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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Эксетер Сити
Бристоль Сити - Эксетер Сити: обзор матча 05 сентября 2020
Бристоль Сити
05.09.2020, суббота, 16:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Эксетер Сити
35'
Д. Патерсон
83'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Эксетер Сити
ГОЛ! 2:0!
А. Семеньо
83'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Х. Массенго
81'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Ф. Дьедиу
80'
74'
Замена
J. Sparkes
️️️️
L. Page
61'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
M. Jay
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Эксетер Сити
12
Льюис Уорд
ВР
4
Найджел Атангана
ОП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
20
Lewis Page
ЦФ
41
Will Dean
ЦФ
6
Rory McArdle
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Эксетер Сити
14
Гарри Кайт
ЦП
8
Джейк Тэйлор
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Jordan Dyer
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
9
Ben Seymour
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
3-2-2-3
25
Бентли
10
32
Хант
12
Дасилва
4
26
Винер
4
Массенго
35
Патерсон
18
Дьедиу
21
Уэллс
18
Вайманн
1-1-5
12
Уорд
4
Атангана
31
Рэндалл
2
14
6
41
20
4
Массенго
19
Бакинсон
19
Бакинсон
4
Массенго
18
Дьедиу
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Дьедиу
20
3
3
20
27
8
Тэйлор
8
Тэйлор
27
Остались в запасе
Бристоль Сити
Эксетер Сити
6
Ryley Towler
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Jordan Dyer
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦП
9
Ben Seymour
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
6
Ryley Towler
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
45
Кейси Палмер
ЦП
Остались в запасе
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Jordan Dyer
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦП
9
Ben Seymour
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Бристоль Сити - Эксетер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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