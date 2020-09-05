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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Бельгия
Дания - Бельгия: обзор матча 05 сентября 2020
Дания
05.09.2020, суббота, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бельгия
9'
Д. Денайе
77'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Бельгия
87'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
Занка
️️️️
Д. Васс
83'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
К. Дольберг
83'
80'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Мертенс
77'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Замена
Й. Меле
️️️️
М. Брейтуэйт
72'
57'
Замена
Д. Прат
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
Р. Сков
26'
20'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Денайе
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
П. Хейбьерг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
1
Дави Руф
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
17
Ландри Димата
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Шмейхель
4
Кьер
13
Кристенсен
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
10
Эриксен
24
Сков
12
Дольберг
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
4-2-2-2
12
Миньоле
21
Кастань
18
Денайе
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
8
Тилеманс
6
Витсель
11
Карраско
16
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
18
Васс
13
Занка
13
Занка
18
Васс
9
Брейтуэйт
5
Меле
5
Меле
9
Брейтуэйт
12
Дольберг
21
Корнелиус
21
Корнелиус
12
Дольберг
11
Карраско
26
Прат
26
Прат
11
Карраско
14
Мертенс
10
Троссард
10
Троссард
14
Мертенс
8
Тилеманс
11
Доку
11
Доку
8
Тилеманс
Остались в запасе
Дания
Бельгия
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Коэн Кастелс
ВР
1
Дави Руф
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
1
Дави Руф
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Дания - Бельгия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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