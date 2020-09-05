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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Форталеза
Фламенго - Форталеза: обзор матча 05 сентября 2020
Фламенго
05.09.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
6'
Э. Рибейро
87'
Г. Барбоза
14'
Жуниньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Форталеза
ГОЛ! 2:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Матеузиньо
87'
84'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Давид
83'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
O.
Замена
П. Роша
️️️️
Д. Де Арраскаэта
78'
Замена
Диего
️️️️
Жерсон
78'
74'
Замена
Фелипе
️️️️
Рональд
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
72'
Замена
L.
️️️️
Микаэл
72'
62'
Желтая карточка
C.
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
46'
46'
Замена
Ромариньо
️️️️
Марлон
36'
Замена
В. Паулиста
️️️️
É.
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жуниньо
ГОЛ! 1:0!
Э. Рибейро
6'
Желтая карточка
Э. Рибейро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
8
Жуниньо
ЦП
25
Марлон
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
10
Éderson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Lincoln
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
15
Фелипе
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
8
Derley
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Батиста
16
Луис
13
Энрике
30
Кайо
22
Исла
15
Арао
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
30
Микаэл
9
Педро
4-1-3-1-1
27
2
6
13
4
Паулао
8
Рональд
8
Жуниньо
25
Марлон
11
7
Давид
10
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
30
Микаэл
9
9
30
Микаэл
8
Жерсон
10
Диего
10
Диего
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
32
Роша
32
Роша
10
Де Арраскаэта
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
11
7
Фрагапане
7
Фрагапане
11
8
Рональд
15
Фелипе
15
Фелипе
8
Рональд
7
Давид
32
32
7
Давид
25
Марлон
11
Ромариньо
11
Ромариньо
25
Марлон
10
9
Паулиста
9
Паулиста
10
Остались в запасе
Фламенго
Форталеза
13
Рамон
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
93
Макс Валеф
ВР
4
Roger Carvalho
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
4
Roger Carvalho
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Форталеза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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