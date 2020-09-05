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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Алания
Томь - Алания: обзор матча 05 сентября 2020
Томь
05.09.2020, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Алания
12'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Алания
Замена
А. Текучев
️️️️
О. Шалаев
89'
Желтая карточка
С. Бугриев
79'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
П. Долгов
79'
77'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Б. Гурциев
72'
Желтая карточка
А. Хабалов
71'
Желтая карточка
А. Хугаев
Замена
Д. Поярков
️️️️
Д. Талалай
62'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Д. Каменщиков
54'
54'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Д. Дзахов
54'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Малоян
35'
Замена
Р. Суанов
️️️️
Д. Кобесов
26'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
С. Бугриев
️️️️
А. Бычков
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
90
Иван Андреев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Арапов
51
Синяк
4
Белов
25
Бычков
58
Зуев
18
Шалаев
8
Талалай
13
Киреенко
60
Казанков
91
Долгов
99
Каменщиков
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Кочиев
13
Засеев
88
Кобесов
71
Дзахов
7
Гурциев
97
Магомедов
10
Хадарцев
0
Малоян
25
Бычков
3
Бугриев
3
Бугриев
25
Бычков
91
Долгов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
91
Долгов
18
Шалаев
21
Текучев
21
Текучев
18
Шалаев
8
Талалай
25
Поярков
25
Поярков
8
Талалай
99
Каменщиков
33
Ахъядов
33
Ахъядов
99
Каменщиков
10
Хадарцев
15
Хабалов
15
Хабалов
10
Хадарцев
71
Дзахов
8
Хугаев
8
Хугаев
71
Дзахов
0
Малоян
10
Кобесов
10
Кобесов
0
Малоян
88
Кобесов
99
Суанов
99
Суанов
88
Кобесов
7
Гурциев
80
Хосонов
80
Хосонов
7
Гурциев
Остались в запасе
Томь
Алания
10
Олег Леонов
АП
77
Виктор Королев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
10
Олег Леонов
АП
77
Виктор Королев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Томь - Алания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Труд
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