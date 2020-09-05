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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Уимблдон
Оксфорд - Уимблдон: обзор матча 05 сентября 2020
Оксфорд
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Завершен
Уимблдон
63'
К. Браннаган
67'
М. Тэйлор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Уимблдон
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
К. Браннаган
63'
61'
Желтая карточка
Э. Хартиган
Замена
A. Forde
️️️️
С. Лонг
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
18
Маркус Макгуэйн
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Уимблдон
27
Коннал Трумен
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
18
Энтони Хартиган
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
2
Luke O'Neill
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
33
Callum Reilly
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Оксфорд
4
Лайам Келли
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
7
Robert Hall
ЦФ
98
Derick Osei Yaw
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
37
Пол Осью
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
23
Итан Числетт
АП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
25
Archie Procter
ЦФ
20
Adam Roscrow
ЦФ
4-3-3
13
Иствуд
3
Руффельс
5
Мур
5
Аткинсон
2
Лонг
17
Сайкс
18
Макгуэйн
8
Браннаган
27
9
Тэйлор
21
4-2-1-3
27
Трумен
2
Александер
4
Томас
30
Каламбайи
24
Гиннес-Уокер
30
Вудъярд
18
Хартиган
47
Лонгман
33
39
Пигот
2
2
Лонг
44
44
2
Лонг
Остались в запасе
Оксфорд
Уимблдон
7
Даниэл Агьей
РФ
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Robert Hall
ЦФ
98
Derick Osei Yaw
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
33
Никола Цанев
ВР
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
37
Пол Осью
ЛЗ
25
Archie Procter
ЦФ
23
Итан Числетт
АП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
20
Adam Roscrow
ЦФ
Главный тренер
Нил Ардли
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Robert Hall
ЦФ
98
Derick Osei Yaw
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
37
Пол Осью
ЛЗ
25
Archie Procter
ЦФ
23
Итан Числетт
АП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
20
Adam Roscrow
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Нил Ардли
Статистика матча Оксфорд - Уимблдон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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