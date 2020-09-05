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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ипсвич Таун - Бристоль Роверс
Ипсвич Таун - Бристоль Роверс: обзор матча 05 сентября 2020
Ипсвич Таун
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
29'
F. Sears
44'
L. Chambers
68'
F. Sears
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ипсвич Таун - Бристоль Роверс
86'
Желтая карточка
J. Grant
74'
Замена
E. Upson
️️️️
M. Little
Желтая карточка
Л. Вулфенден
73'
ГОЛ! 3:0!
F. Sears
Пас отдал
Т. Бишоп
68'
67'
Замена
J. Hare
️️️️
Д. Болдуин
46'
Замена
️️️️
C. Hargreaves
ГОЛ! 2:0!
L. Chambers
Пас отдал
A. Judge
44'
ГОЛ! 1:0!
F. Sears
29'
Желтая карточка
А. Доззел
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
22
Aristote Nsiala
ЦФ
4
Luke Chambers
ЦФ
11
Jon Nolan
ЦФ
20
Freddie Sears
ЦФ
18
Alan Judge
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Бристоль Роверс
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
7
Cameron Hargreaves
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
30
Mark Little
ЦФ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Ипсвич Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
44
Emyr Huws
ЦФ
Бристоль Роверс
4
Киан Харрис
ЦЗ
18
Michael Kelly
ЦФ
12
Josh Hare
ЦФ
6
Edward Upson
ЦФ
2-2-5
26
Вулфенден
3
8
Бишоп
21
Доззел
11
1
18
20
4
3-1-1-5
5
Эмер
20
Болдуин
10
Лихи
19
Николсон
11
Митчелл-Лоусон
4
1
30
5
24
Дринан
12
12
Дринан
20
Болдуин
12
12
20
Болдуин
30
6
6
30
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
7
Jack Lankester
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ВР
44
Emyr Huws
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
18
Michael Kelly
ЦФ
4
Киан Харрис
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
7
Jack Lankester
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ВР
44
Emyr Huws
ЦФ
Остались в запасе
18
Michael Kelly
ЦФ
4
Киан Харрис
ЦЗ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Ипсвич Таун - Бристоль Роверс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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