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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Чарльтон
Суиндон Таун - Чарльтон: обзор матча 05 сентября 2020
Суиндон Таун
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Чарльтон
36'
М. Бонн
90'
Ч. Анеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суиндон Таун - Чарльтон
90'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Анеке
Пас отдал
А. Морган
Желтая карточка
M. Doughty
74'
Замена
H. Hope
️️️️
Д. Пэйн
73'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Бонн
Пас отдал
Б. Паррингтон
23'
Желтая карточка
Э. Эзтюмер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
2
Роб Хант
ПЗ
42
Энтони Грант
ЦП
19
Джордан Лайден
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
10
Michael Doughty
ЦФ
3
Zeki Fryers
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
6
James Vennings
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Суиндон Таун
24
Мэттью Смит
ЦЗ
18
Джонни Смит
ПВ
9
Hallam Hope
ЦФ
8
Brett Pitman
ЦФ
21
Taylor Curran
ЦФ
2
Paul Caddis
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
5
Аарон Генри
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
8
Ben Dempsey
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
2-2-2-3
3
Яндоло
2
Хант
42
Грант
19
Лайден
19
Пэйн
7
Джайесими
3
10
29
Смит
3-2-2-3
13
Амос
14
Паррингтон
45
Даути
8
18
23
Ошиладжа
50
Эзтюмер
32
9
Бонн
6
5
19
Пэйн
9
9
19
Пэйн
Остались в запасе
Суиндон Таун
Чарльтон
8
Brett Pitman
ЦФ
18
Джонни Смит
ПВ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Taylor Curran
ЦФ
2
Paul Caddis
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
5
Аарон Генри
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
8
Ben Dempsey
ЦФ
8
Алби Морган
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
8
Brett Pitman
ЦФ
18
Джонни Смит
ПВ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Taylor Curran
ЦФ
2
Paul Caddis
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
5
Аарон Генри
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
8
Ben Dempsey
ЦФ
8
Алби Морган
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Суиндон Таун - Чарльтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Каунти Граунд
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