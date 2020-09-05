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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Хорватия
Португалия - Хорватия: обзор матча 05 сентября 2020
Португалия
05.09.2020, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
4 : 1
Завершен
Хорватия
41'
Ж. Канселу
58'
Д. Жота
70'
Ж. Феликс
90+5'
А. Силва
90+1'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Хорватия
ГОЛ! 4:1!
А. Силва
Пас отдал
Пепе
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Б. Петкович
Пас отдал
А. Ребич
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Феликс
88'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ж. Моутинью
81'
Замена
Тринкау
️️️️
Б. Силва
78'
74'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
71'
Желтая карточка
Б. Баришич
ГОЛ! 3:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Б. Силва
70'
61'
Замена
М. Брозович
️️️️
М. Пашалич
61'
Замена
И. Перишич
️️️️
Й. Брекало
60'
Желтая карточка
Т. Едвай
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Геррейру
58'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Фернандеш
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Руй Силва
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
16
Миле Скорич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Лопеш
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
20
Канселу
13
Перейра
8
Моутинью
21
Жота
8
Фернандеш
10
Силва
10
Феликс
4-1-3-2
1
Ливакович
21
Вида
6
Ловрен
16
Едвай
3
Баришич
8
Ковачич
17
Ребич
15
Пашалич
7
Брекало
9
Крамарич
13
Влашич
8
Моутинью
24
Оливейра
24
Оливейра
8
Моутинью
10
Силва
16
Тринкау
16
Тринкау
10
Силва
10
Феликс
9
Силва
9
Силва
10
Феликс
7
Брекало
14
Перишич
14
Перишич
7
Брекало
15
Пашалич
11
Брозович
11
Брозович
15
Пашалич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Руй Силва
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Руй Силва
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
Остались в запасе
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
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