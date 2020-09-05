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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Флитвуд - Уиган Атлетик
Флитвуд - Уиган Атлетик: обзор матча 05 сентября 2020
Флитвуд
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
41'
Ч. Эванс
64'
Д. Моррис
78'
Ч. Эванс
2'
Д. Гарнер
31'
Д. Гарнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флитвуд - Уиган Атлетик
83'
Замена
️️️️
К. Мерри
ГОЛ! 3:2!
Ч. Эванс
Пас отдал
M. Duffy
78'
72'
Желтая карточка
Л. Эванс
ГОЛ! 2:2!
Д. Моррис
Пас отдал
Д. Эндрю
64'
Замена
A. Cairns
️️️️
J. Coleman
58'
Замена
M. Duffy
️️️️
H. Saunders
46'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Эванс
Пас отдал
У. Бернс
41'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Гарнер
Желтая карточка
H. Saunders
29'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
Т. Пирс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
43
Joel Coleman
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
15
Paul Coutts
ЦФ
12
Glenn Whelan
ЦФ
29
Gerard Garner
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
0
Emeka Obi
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Флитвуд
2
Карл Джонстон
ПЗ
28
Джей Матете
ЦП
31
Mark Duffy
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Кайл Джозеф
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
19
Dan Gardner
ЦФ
37
Patrick Webber
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
2-2-5
43
3
Эндрю
5
Хилл
23
Моррис
8
Кэмпс
15
32
29
12
18
3-3-1-2
32
Джонс
3
Нейсмит
46
Пирс
14
Бирн
16
Мерри
18
8
Эванс
13
Соломон-Отабор
14
Гарнер
0
43
21
21
43
Гарнер
17
Эванс
17
Эванс
Гарнер
32
31
31
32
Остались в запасе
Флитвуд
Уиган Атлетик
17
Ryan Rydel
ЦФ
28
Джей Матете
ЦП
2
Карл Джонстон
ПЗ
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
22
Кайл Джозеф
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
19
Dan Gardner
ЦФ
37
Patrick Webber
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
17
Ryan Rydel
ЦФ
28
Джей Матете
ЦП
2
Карл Джонстон
ПЗ
14
Shayden Morris
ЦФ
Остались в запасе
22
Кайл Джозеф
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
19
Dan Gardner
ЦФ
37
Patrick Webber
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Флитвуд - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
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