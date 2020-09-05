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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Олдхэм - Карлайл Юнайтед
Олдхэм - Карлайл Юнайтед: обзор матча 05 сентября 2020
Олдхэм
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
37'
B. Grant
90'
C. McAleny
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олдхэм - Карлайл Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
C. McAleny
90'
Замена
Z. Dearnley
️️️️
D. Fage
73'
67'
Желтая карточка
Р. МакДональд
53'
Желтая карточка
N. Anderton
45'
Замена
G. Reilly
️️️️
D. Furman
ГОЛ! 1:0!
B. Grant
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олдхэм
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
14
Conor McAleny
ЦФ
11
Bobby Grant
ЦФ
14
Dylan Fage
ЦФ
43
Callum Whelan
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
4
Sido Jombati
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Карлайл Юнайтед
3
Род МакДональд
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
3
Nick Anderton
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
19
Dean Furman
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
9
Lewis Alessandra
ЦФ
20
Gime Toure
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Олдхэм
9
Danny Rowe
ЦФ
19
Zachary Dearnley
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Карлайл Юнайтед
11
Omari Patrick
ЦФ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
3
Max Hunt
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
20
Daniel Devine
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
2-5
5
Пьерджанни
22
Хамер
43
13
4
35
14
2-5
19
Таннер
3
МакДональд
7
20
9
22
19
14
19
19
14
19
10
10
19
Остались в запасе
Олдхэм
Карлайл Юнайтед
9
Danny Rowe
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
11
Omari Patrick
ЦФ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
3
Max Hunt
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
20
Daniel Devine
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
9
Danny Rowe
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
11
Omari Patrick
ЦФ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
3
Max Hunt
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
20
Daniel Devine
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Олдхэм - Карлайл Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Солихалл Мурс
1 : 2
24.10.2026
Карлайл Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Олдхэм
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2025.02.05 14:00
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2016.01.31 18:22
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