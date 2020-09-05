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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кроули Таун - Миллуолл
Кроули Таун - Миллуолл: обзор матча 05 сентября 2020
Кроули Таун
05.09.2020, суббота, 15:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Миллуолл
33'
S. Ashford
14'
С. Мэлони
31'
J. Tunnicliffe (АГ)
60'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кроули Таун - Миллуолл
72'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Мэхони
66'
Желтая карточка
Д. Уоллес
Замена
R. German
️️️️
S. Ashford
66'
62'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Вудс
60'
ГОЛ! 1:3!
М. Смит
Замена
D. Sesay
️️️️
Д. Пауэлл
58'
46'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
М. Беннетт
ГОЛ! 1:2!
S. Ashford
33'
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
J. Tunnicliffe
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэлони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
38
Том МакГилл
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
8
Тайлер Фрост
ПВ
21
Dannie Bulman
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
5
Joe McNerney
ЦФ
24
Tony Craig
ЦФ
8
Nathan Ferguson
ЦФ
23
Sam Ashford
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Кроули Таун
3
Josh Doherty
ЦФ
31
Alfie Jones
ЦФ
18
David Sesay
ЦФ
20
Ricky German
ЦФ
26
Brian Galach
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
Миллуолл
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
1-1-1-5
38
МакГилл
6
Даллисон
23
Пауэлл
8
Фрост
24
24
Надесан
23
8
5
4-3-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
2
Мэлони
8
Смит
11
Мэхони
18
Вудс
18
Леонард
8
10
Беннетт
23
Пауэлл
18
18
23
Пауэлл
23
20
20
23
10
Беннетт
17
Уоллес
17
Уоллес
10
Беннетт
18
Вудс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Вудс
11
Мэхони
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
11
Мэхони
Остались в запасе
Кроули Таун
Миллуолл
3
Josh Doherty
ЦФ
31
Alfie Jones
ЦФ
26
Brian Galach
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
1
Joe Wright
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
3
Josh Doherty
ЦФ
31
Alfie Jones
ЦФ
26
Brian Galach
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Wright
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Кроули Таун - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
- : -
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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3 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
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