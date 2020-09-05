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Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Кардифф
Нортгемптон Таун - Кардифф: обзор матча 05 сентября 2020
Нортгемптон Таун
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Кардифф
33'
Г. Смит (П)
49'
M. Warburton
59'
R. Watson
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нортгемптон Таун - Кардифф
79'
Желтая карточка
Т. Санг
67'
Замена
Т. Санг
️️️️
Д. Беннетт
67'
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
С. Бамба
Желтая карточка
M. Warburton
61'
ГОЛ! 3:0!
R. Watson
59'
Желтая карточка
R. Watson
57'
ГОЛ! 2:0!
M. Warburton
49'
Желтая карточка
F. Horsfall
46'
40'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Смит
33'
28'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
18
Киан Болджер
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
27
Christopher Missilou
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Michael Harriman
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
11
Mathew Warburton
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Нортгемптон Таун
10
Morgan Roberts
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Martin
ЦФ
14
Chris Lines
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
34
Tavio Kouakou D'Almeida
ЦФ
2-5
18
Болджер
4
44
11
10
Смит
23
2
4-3-1-2
12
Смитис
12
Беннетт
35
Нельсон
23
Моррисон
14
Бамба
30
Хойлетт
7
Пак
10
Бакуна
2
Осеи-Туту
23
Мерфи
19
Глатцель
12
Беннетт
10
Санг
10
Санг
12
Беннетт
14
Бамба
8
Каннингэм
8
Каннингэм
14
Бамба
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Кардифф
10
Morgan Roberts
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Martin
ЦФ
14
Chris Lines
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
3
Джоэл Баган
ЛЗ
34
Tavio Kouakou D'Almeida
ЦФ
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
10
Morgan Roberts
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Martin
ЦФ
14
Chris Lines
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
34
Tavio Kouakou D'Almeida
ЦФ
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Нортгемптон Таун - Кардифф
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
- : -
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сиксфилд Стэдиум
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