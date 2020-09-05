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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо
СКА-Хабаровск - Торпедо: обзор матча 05 сентября 2020
СКА-Хабаровск
05.09.2020, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 4
Завершен
Торпедо
2'
Д. Барков
30'
Д. Барков
53'
Д. Прошляков
83'
И. Лебеденко (П)
90'
К. Кертанов
90+3'
В. Адаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо
Желтая карточка
Р. Мануйлов
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
В. Адаев
90'
+3
Замена
С. Шустиков
️️️️
И. Берковский
90'
ГОЛ! 2:3!
К. Кертанов
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
87'
Замена
В. Илик
️️️️
Д. Иванков
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Лебеденко
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
В. Никифоров
78'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
Г. Грачев
75'
75'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Лях
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Барков
71'
Желтая карточка
А. Малеев
59'
Замена
К. Большаков
️️️️
В. Камилов
59'
57'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Прошляков
53'
ГОЛ! 2:1!
Д. Прошляков
46'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Гордюшенко
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
ГОЛ! 2:0!
Д. Барков
30'
11'
Желтая карточка
А. Лях
ГОЛ! 1:0!
Д. Барков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
10
Никифоров
5
Эльмурзаев
91
Суслов
51
Грачев
33
Квеквескири
7
Иванков
18
Камилов
8
Малеев
10
Гаджимурадов
86
Барков
3-1-3-1-2
14
Конюхов
28
Магаль
16
Шоркин
99
Евдокимов
90
Лях
52
Нетфуллин
72
Гордюшенко
7
Рязанцев
17
Берковский
10
Лебеденко
22
Прошляков
7
Иванков
53
Илик
53
Илик
7
Иванков
51
Грачев
22
Труфанов
22
Труфанов
51
Грачев
18
Камилов
31
Большаков
31
Большаков
18
Камилов
10
Никифоров
27
Мануйлов
27
Мануйлов
10
Никифоров
86
Барков
10
Базелюк
10
Базелюк
86
Барков
90
Лях
18
Кертанов
18
Кертанов
90
Лях
72
Гордюшенко
9
Адаев
9
Адаев
72
Гордюшенко
17
Берковский
6
Шустиков
6
Шустиков
17
Берковский
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
22
Прошляков
90
Калмыков
90
Калмыков
22
Прошляков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
28
Егор Прошкин
ЛЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
28
Егор Прошкин
ЛЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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