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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Брэдфорд Сити
Болтон - Брэдфорд Сити: обзор матча 05 сентября 2020
Болтон
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
47'
A. Sarcevic
26'
L. Novak
75'
H. Pritchard
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Брэдфорд Сити
90'
+1
Желтая карточка
H. Pritchard
75'
ГОЛ! 1:2!
H. Pritchard
Пас отдал
Э. О'Коннор
72'
Замена
C. Donaldson
️️️️
K. Guthrie
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
B. Comley
69'
62'
Замена
H. Pritchard
️️️️
B. Clarke
ГОЛ! 1:1!
A. Sarcevic
47'
26'
ГОЛ! 0:1!
L. Novak
Пас отдал
T. French
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
4
George Taft
ЦФ
27
Alex Baptiste
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
7
Nathan Delfouneso
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Брэдфорд Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
9
Lee Novak
ЦФ
16
Billy Clarke
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
20
Callum Cooke
ЦФ
4
Tyler French
ЦФ
16
Reece Staunton
ЦФ
Болтон
21
Али Кроуфорд
ЦП
43
Matthew Alexander
ЦФ
20
Shaun Miller
ЦФ
18
Andrew Tutte
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
12
Jak Hickman
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
5
Ben Richards-Everton
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
26
Kian Scales
ЦФ
14
Harry Pritchard
ЦФ
10
Clayton Donaldson
ЦФ
2-1-5
4
Сантуш
2
Джонс
4
Уайт
15
31
7
10
9
Дойл
2-1-5
12
О'Доннелл
2
О'Коннор
15
О'Коннор
4
Уотт
16
16
4
20
23
14
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
14
16
14
14
16
28
10
10
28
Остались в запасе
Болтон
Брэдфорд Сити
43
Matthew Alexander
ЦФ
20
Shaun Miller
ЦФ
18
Andrew Tutte
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
12
Jak Hickman
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
5
Ben Richards-Everton
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
11
Zeli Ismail
ЦФ
26
Kian Scales
ЦФ
Остались в запасе
43
Matthew Alexander
ЦФ
20
Shaun Miller
ЦФ
18
Andrew Tutte
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
12
Jak Hickman
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Hornby
ЦФ
5
Ben Richards-Everton
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
11
Zeli Ismail
ЦФ
26
Kian Scales
ЦФ
Статистика матча Болтон - Брэдфорд Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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