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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Форест Грин - Лейтон Ориент
Форест Грин - Лейтон Ориент: обзор матча 05 сентября 2020
Форест Грин
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
23'
Д. Хаппе (АГ)
49'
D. Johnson
52'
К. Уилкинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Форест Грин - Лейтон Ориент
Желтая карточка
Э. Адамс
88'
80'
Желтая карточка
J. McAnuff
72'
Замена
J. Dayton
️️️️
К. Клэй
Замена
M. Stevens
️️️️
Д. Мэтт
71'
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Уилкинсон
49'
ГОЛ! 1:1!
D. Johnson
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Хаппе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Лейтон Ориент
22
Лоуренс Вигуру
ВР
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
6
Josh Coulson
ЦФ
2
Sam Ling
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jobi McAnuff
ЦФ
4
Ousseynou Cisse
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Форест Грин
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
14
Mathew Stevens
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Shawn McCoulsky
ЦФ
21
Scott Wagstaff
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Лейтон Ориент
19
Джордан Томас
ЦЗ
44
Josh Wright
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
3
Joe Widdowson
ЦФ
23
Jamie Turley
ЦФ
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
11
James Dayton
ЦФ
3-1-5
12
Уилсон
20
Винчестер
2
Годвин-Малифе
38
Адамс
14
1
26
15
9
Мэтт
1-1-5
22
Вигуру
26
Хаппе
16
Клэй
16
39
10
Уилкинсон
4
7
9
Мэтт
14
14
9
Мэтт
Коллинз
9
9
Коллинз
16
Клэй
11
11
16
Клэй
Остались в запасе
Форест Грин
Лейтон Ориент
24
Taylor Allen
ЦФ
21
Scott Wagstaff
ЦФ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
44
Josh Wright
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
3
Joe Widdowson
ЦФ
23
Jamie Turley
ЦФ
19
Джордан Томас
ЦЗ
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
24
Taylor Allen
ЦФ
21
Scott Wagstaff
ЦФ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Остались в запасе
44
Josh Wright
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
3
Joe Widdowson
ЦФ
23
Jamie Turley
ЦФ
19
Джордан Томас
ЦЗ
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Форест Грин - Лейтон Ориент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
- : -
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Форест Грин
1 : 1
29.09.2026
Уилдстон
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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