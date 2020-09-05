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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Шеффилд Уэнсдэй
Уолсолл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 05 сентября 2020
Уолсолл
05.09.2020, суббота, 16:15
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уолсолл - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Д. Нерс
️️️️
W. McDonald
88'
79'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Замена
Э. Адебайо
️️️️
C. Lavery
69'
66'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
А. Рич
60'
Замена
М. Пенни
️️️️
М. Одубайо
55'
Желтая карточка
J. BÃ¶rner
40'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Лайам Робертс
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
18
Rory Holden
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
9
Caolan Lavery
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уолсолл
21
Джордж Нерс
ЛЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
4
Matt Sadler
ЦФ
3
Callum Cockerill-Mollett
ЦФ
19
Joe Willis
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
3-1-5
1
Робертс
5
Кларк
17
Скарр
33
Джулс
22
Норман
4
10
Гордон
9
15
15
4-5-1
1
27
31
28
Одубайо
12
Лис
16
Деле-Баширу
10
Беннэн
24
3
Рич
7
21
Луонго
9
45
Адебайо
45
Адебайо
9
15
21
Нерс
21
Нерс
15
28
Одубайо
24
Пенни
24
Пенни
28
Одубайо
16
Деле-Баширу
29
Роудс
29
Роудс
16
Деле-Баширу
3
Рич
10
Виндасс
10
Виндасс
3
Рич
Остались в запасе
Уолсолл
Шеффилд Уэнсдэй
1
Jack Rose
ЦФ
4
Matt Sadler
ЦФ
3
Callum Cockerill-Mollett
ЦФ
7
Джек Нолан
ЛВ
19
Joe Willis
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
4
Joost van Aken
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Jack Rose
ЦФ
4
Matt Sadler
ЦФ
3
Callum Cockerill-Mollett
ЦФ
7
Джек Нолан
ЛВ
19
Joe Willis
ЦФ
Остались в запасе
4
Joost van Aken
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Уолсолл - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
0 : 0
14.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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Уолсолл
Шеффилд Уэнсдэй
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