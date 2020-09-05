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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Крю Александра - Линкольн
Крю Александра - Линкольн: обзор матча 05 сентября 2020
Крю Александра
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Линкольн
55'
B. Sass-Davies
52'
Т. Хоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крю Александра - Линкольн
81'
Замена
К. Мортон
️️️️
А. Эдун
Замена
К. Эйнли
️️️️
O. Finney
71'
ГОЛ! 1:1!
B. Sass-Davies
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоппер
Желтая карточка
О. Дейл
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
38
Перри Нг
ПЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
19
Оуэн Дейл
ПВ
22
Billy Sass-Davies
ЦФ
16
Oliver Lancashire
ЦФ
28
Luke Murphy
ЦФ
14
Oliver Finney
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Линкольн
1
Алекс Палмер
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
15
Alex Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Крю Александра
16
Каллум Эйнли
ЦП
24
Tyreece Onyeka
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
27
Sam Booth
ЦФ
6
Eddie Nolan
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Линкольн
45
Adam Jackson
ЦЗ
7
Гарри Андерсон
ПВ
29
Ethan Ross
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
2-1-2-5
3
Пикеринг
38
Нг
24
Уинтл
25
Кирк
19
Дейл
28
25
22
Мандрон
14
16
2-1-1-4
1
Палмер
3
Эйома
14
Эдун
8
Грант
25
Скалли
15
14
24
14
Хоппер
14
16
Эйнли
16
Эйнли
14
14
Эдун
39
Мортон
39
Мортон
14
Эдун
Остались в запасе
Крю Александра
Линкольн
24
Tyreece Onyeka
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
27
Sam Booth
ЦФ
6
Eddie Nolan
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
29
Ethan Ross
ЦФ
7
Гарри Андерсон
ПВ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
45
Adam Jackson
ЦЗ
Главный тренер
Крис Коэн
Остались в запасе
24
Tyreece Onyeka
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
27
Sam Booth
ЦФ
6
Eddie Nolan
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
Остались в запасе
29
Ethan Ross
ЦФ
7
Гарри Андерсон
ПВ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
45
Adam Jackson
ЦЗ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Крис Коэн
Статистика матча Крю Александра - Линкольн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
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