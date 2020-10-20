Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Манчестер Юнайтед
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 октября 2020
ПСЖ
20.10.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
55'
А. Марсьяль (АГ)
23'
Б. Фернандеш (П)
87'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Кен
90'
88'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Марсьяль
88'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
П. Погба
Замена
М. Баккер
️️️️
Л. Курзава
86'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
86'
Желтая карточка
Д. Перейра
84'
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
78'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Эррера
78'
72'
Желтая карточка
А. Туанзебе
67'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Теллес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Марсьяль
55'
Замена
М. Кен
️️️️
И. Гуйе
46'
36'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Желтая карточка
Неймар
35'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
3
Курзава
3
Кимпембе
22
Диалло
24
Флоренци
2
Перейра
5
Гуйе
21
Эррера
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
4
Туанзебе
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
13
Теллес
7
Фред
8
Мактоминей
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
3
Курзава
5
Баккер
5
Баккер
3
Курзава
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
21
Эррера
12
Рафинья
12
Рафинья
21
Эррера
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
5
Гуйе
9
Кен
9
Кен
5
Гуйе
9
Марсьяль
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Марсьяль
13
Теллес
8
Погба
8
Погба
13
Теллес
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
28
Факундо Пельистри
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Остались в запасе
28
Факундо Пельистри
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:40
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
10:29
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
10:24
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
Вчера, 20:26
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
10:29
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
10:24
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+