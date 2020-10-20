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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Суонси
Ковентри - Суонси: обзор матча 20 октября 2020
Ковентри
20.10.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
19'
Д. Шипли
41'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Суонси
65'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Шипли
64'
56'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
46'
Замена
Д. Фултон
️️️️
В. Дьекереш
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Шипли
Пас отдал
М. Гудден
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
3-1-2-2-2
20
Мароши
3
МакКаллум
5
МакФадзин
5
Хайам
18
Шиф
3
Гилс
24
Аллен
26
Шипли
17
О'Харе
5
Роуз
24
Гудден
3-2-2-1-2
28
Вудман
6
Беннетт
5
Кабанго
6
Гехи
14
Робертс
21
Бидуэлл
6
Гримес
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
14
Дьекереш
26
Шипли
4
Келли
4
Келли
26
Шипли
14
Дьекереш
4
Фултон
4
Фултон
14
Дьекереш
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
Остались в запасе
Ковентри
Суонси
9
Джерване Кастанер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
9
Джерване Кастанер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Ковентри - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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