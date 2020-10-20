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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ротерхэм
Ноттингем Форест - Ротерхэм: обзор матча 20 октября 2020
Ноттингем Форест
20.10.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
80'
S. Ameobi
51'
Д. Барласер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ротерхэм
ГОЛ! 1:1!
S. Ameobi
Пас отдал
Л. Граббан
80'
76'
Замена
K. Sadlier
️️️️
B. Jones
Замена
Г. Артер
️️️️
Д. Коулбэк
74'
69'
Замена
M. Olosunde
️️️️
М. Миллер
67'
Замена
S. MacDonald
️️️️
Д. Линдси
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Фримен
67'
53'
Желтая карточка
Д. Линдси
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Барласер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
15
Люк Фримен
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
31
Гарри Артер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
29
Кристи
26
Маккена
2
Фигейреду
14
Иоанну
22
Йетс
11
Лолли
19
15
Фримен
11
Граббан
4
Коулбэк
2-4-4
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
4
Барласер
25
Крукс
29
Линдси
26
Уайлс
19
Миллер
20
2
45
Ладапо
4
Коулбэк
31
Артер
31
Артер
4
Коулбэк
15
Фримен
33
Тэйлор
33
Тэйлор
15
Фримен
19
Миллер
4
4
19
Миллер
29
Линдси
21
21
29
Линдси
2
23
23
2
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ротерхэм
33
Самба Соу
ОП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Виктор Йоханссон
ВР
14
Майкл Смит
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
33
Самба Соу
ОП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
14
Майкл Смит
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ноттингем Форест - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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