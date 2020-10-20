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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Брюгге
Зенит - Брюгге: обзор матча 20 октября 2020
Зенит
20.10.2020, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
74'
Э. Хорват (АГ)
63'
Э. Деннис
90+3'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Брюгге
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Р. Вормер
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Оздоев
88'
85'
Желтая карточка
Х. Ванакен
82'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Э. Деннис
81'
Травма
Э. Деннис
78'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Дьятта
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Хорват
74'
Замена
Вендел
️️️️
Д. Кузяев
72'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Дриусси
72'
63'
ГОЛ! 0:1!
Э. Деннис
Желтая карточка
Д. Ловрен
53'
33'
Желтая карточка
М. Ритс
13'
Желтая карточка
Э. Деннис
11'
Желтая карточка
К. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ПЗ
23
Матс Ритс
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Круговой
44
Ракицкий
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
21
Оздоев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-2-2-1
34
Хорват
22
Мата
23
Соболь
44
Мехеле
16
Рикка
23
Ритс
25
Вормер
20
Ванакен
15
Дьятта
17
Де Кетеларе
17
Деннис
14
Кузяев
8
Вендел
8
Вендел
14
Кузяев
21
Оздоев
21
Ерохин
21
Ерохин
21
Оздоев
9
Дриусси
77
Мостовой
77
Мостовой
9
Дриусси
15
Дьятта
70
Ланг
70
Ланг
15
Дьятта
17
Деннис
20
Баджи
20
Баджи
17
Деннис
Остались в запасе
Зенит
Брюгге
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Зенит - Брюгге
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Газпром Арена
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