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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Мидлсбро
Бристоль Сити - Мидлсбро: обзор матча 20 октября 2020
Бристоль Сити
20.10.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 1
Завершен
Мидлсбро
73'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Мидлсбро
90'
+2
Замена
Н. Вуд
️️️️
Ч. Акпом
77'
Замена
M. Browne
️️️️
П. Робертс
74'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Спенс
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сэйвилл
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
70'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Мартин
70'
67'
Желтая карточка
Д. Фрай
Замена
Т. Калас
️️️️
Э. Моусон
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
3-3-1-3
25
Бентли
4
10
26
Винер
26
Моусон
19
Бакинсон
32
Хант
35
Патерсон
18
Мартин
18
Вайманн
21
Уэллс
3-2-4-1
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
17
МакНэйр
2
Дейкстел
23
Фрай
6
Сэйвилл
28
16
Робертс
8
Морси
29
Акпом
26
Моусон
26
Калас
26
Калас
26
Моусон
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
18
Мартин
18
Дьедиу
18
Дьедиу
18
Мартин
29
Акпом
15
Вуд
15
Вуд
29
Акпом
99
Спенс
16
Тавернье
16
Тавернье
99
Спенс
16
Робертс
11
11
16
Робертс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Мидлсбро
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Остались в запасе
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бристоль Сити - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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