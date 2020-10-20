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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Гойас
Ботафого - Гойас: обзор матча 20 октября 2020
Ботафого
20.10.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Гойас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Гойас
90'
+5
Желтая карточка
B.
Замена
C.
️️️️
А. Кайо
85'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
Р. Форстер
84'
Желтая карточка
Г. Сантос
83'
74'
Замена
F.
️️️️
Шейлон
Замена
М. Баби
️️️️
В. Луис
72'
Желтая карточка
Кевин
68'
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
Руан
64'
Замена
Г. Сантос
️️️️
Б. Назарио
64'
46'
Замена
D. Baggio
️️️️
Д. Бесса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
4
Keisuke Honda
ЦФ
16
Руан
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Шейлон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
5
Breno
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Ботафого
12
Сауло
ВР
2
Варлей
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
Гойас
4
Херон
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
3-2-2-4
4
Беневенуто
4
Кану
13
Форстер
12
Луис
22
Кевин
8
Кайо
10
Назарио
4
12
18
Рауль
16
Руан
3-2-1-5
33
Дуарт
2
31
Кажу
5
11
Бесса
7
Шейлон
70
Лопес
23
27
11
5
16
Руан
18
18
16
Руан
12
Луис
17
Баби
17
Баби
12
Луис
8
Кайо
8
8
8
Кайо
10
Назарио
8
Сантос
8
Сантос
10
Назарио
13
Форстер
10
10
13
Форстер
11
Бесса
92
92
11
Бесса
7
Шейлон
20
20
7
Шейлон
Остались в запасе
Ботафого
Гойас
24
Александер Лекарос
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
77
Carlos Renteria
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
15
Juan Pintado
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
24
Александер Лекарос
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
77
Carlos Renteria
ЦФ
Остались в запасе
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
15
Juan Pintado
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Ботафого - Гойас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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