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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ренн - Краснодар
Ренн - Краснодар: обзор матча 20 октября 2020
Ренн
20.10.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
56'
С. Гирасси (П)
59'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
К. Рамирес
Желтая карточка
Ф. Тайт
85'
Замена
А. Эну
️️️️
Э. Камавинга
81'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Дальберт
81'
73'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
С. Петров
72'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Уткин
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Бурижо
69'
Желтая карточка
Э. Камавинга
63'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Р. дель Кастильо
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Рамирес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гирасси
56'
Желтая карточка
Х. Траоре
44'
15'
Желтая карточка
К. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-3-2-1
1
Гомис
29
Дальберт
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
11
Терье
20
дель Кастильо
9
Гирасси
3-2-3-1
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
28
Сорокин
98
Петров
23
Чернов
52
Вилена
47
Уткин
8
Ольссон
33
Берг
27
Бурижо
29
Тайт
29
Тайт
27
Бурижо
29
Дальберт
3
Трюффер
3
Трюффер
29
Дальберт
20
дель Кастильо
11
Доку
11
Доку
20
дель Кастильо
6
Камавинга
23
Эну
23
Эну
6
Камавинга
47
Уткин
18
Газинский
18
Газинский
47
Уткин
98
Петров
93
Сулейманов
93
Сулейманов
98
Петров
Остались в запасе
Ренн
Краснодар
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
8
Эдуард Сперцян
АП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
8
Эдуард Сперцян
АП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ренн - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
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