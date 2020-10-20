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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Уиком Уондерерс
Рединг - Уиком Уондерерс: обзор матча 20 октября 2020
Рединг
20.10.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
64'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Уиком Уондерерс
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
М. Олисе
89'
Желтая карточка
Э. Риномхота
78'
68'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
А. Самуэль
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Л. Мур
64'
64'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
С. Кашкет
Замена
А. Семеду
️️️️
Я. Мейте
57'
Замена
T. Esteves
️️️️
Т. Холмс
57'
Желтая карточка
Л. Жоао
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
17
Олисе
14
Эджария
4
Риномхота
19
Жоао
11
Мейте
3-5-1-1
21
Оллсоп
26
Стюарт
20
Найт
3
Якобсон
2
Гриммер
6
Томпсон
10
Блумфилд
7
Хорган
35
Адениран
20
Кашкет
9
Самуэль
17
Олисе
26
Макинтайр
26
Макинтайр
17
Олисе
11
Мейте
30
Семеду
30
Семеду
11
Мейте
12
Холмс
19
19
12
Холмс
9
Самуэль
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Самуэль
20
Кашкет
44
Оньединма
44
Оньединма
20
Кашкет
Остались в запасе
Рединг
Уиком Уондерерс
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
7
Дэвид Уилер
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
7
Дэвид Уилер
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Рединг - Уиком Уондерерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
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