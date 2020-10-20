Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бирмингем Сити
Норвич Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 20 октября 2020
Норвич Сити
20.10.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
87'
М. Вранчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бирмингем Сити
90'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Робертс
88'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
87'
86'
Вторая желтая
A. Clayton
Замена
П. Плахета
️️️️
Т. Пукки
85'
Замена
М. Вранчич
️️️️
О. Скипп
80'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Хагилл
69'
55'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Д. Леко
54'
Желтая карточка
Х. Дин
50'
Желтая карточка
A. Clayton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
6
Кинтилья
3
Ааронс
34
Скипп
10
Рупп
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
9
Хагилл
3-3-3-1
13
Этеридж
6
Дин
4
Робертс
2
Колен
24
Педерсен
26
Суньич
32
Фрэнд
17
Леко
8
10
Санчес
25
Хоган
20
Пукки
77
Плахета
77
Плахета
20
Пукки
34
Скипп
8
Вранчич
8
Вранчич
34
Скипп
9
Хагилл
33
Айда
33
Айда
9
Хагилл
4
Робертс
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
4
Робертс
17
Леко
91
Бела
91
Бела
17
Леко
Остались в запасе
Норвич Сити
Бирмингем Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
8
Райли МакГри
ЦП
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Норвич Сити - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Бирмингем Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+