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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Лутон Таун
Миллуолл - Лутон Таун: обзор матча 20 октября 2020
Миллуолл
20.10.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
45+3'
M. Cranie (АГ)
79'
К. Мэхони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Лутон Таун
Замена
B. Thompson
️️️️
К. Мэхони
85'
Замена
К. Зохоре
️️️️
М. Беннетт
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Мэхони
79'
69'
Замена
E. Lee
️️️️
Д. Хилтон
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Smith
64'
Желтая карточка
Р. Вудс
60'
60'
Замена
Д. Моррел
️️️️
Л. Берри
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Cranie
45'
+3
Желтая карточка
Р. Леонард
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
17
Уоллес
18
Вудс
11
Мэхони
10
Беннетт
18
Леонард
17
4-3-1-2
21
Слуга
15
Брэдли
5
Пирсон
2
30
Норрингтон-Дэвис
8
Берри
16
Ри
17
Мпанцу
18
Кларк
14
Хилтон
25
Луалуа
17
2
Мэлони
2
Мэлони
17
11
Мэхони
8
8
11
Мэхони
10
Беннетт
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Беннетт
8
Берри
16
Моррел
16
Моррел
8
Берри
14
Хилтон
18
18
14
Хилтон
Остались в запасе
Миллуолл
Лутон Таун
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Миллуолл - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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