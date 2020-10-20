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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Ювентус
Динамо К - Ювентус: обзор матча 20 октября 2020
Динамо К
20.10.2020, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
46'
А. Мората
84'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ювентус
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
89'
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
Х. Куадрадо
79'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рэмзи
79'
Замена
Артур
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Цыганков
71'
Замена
Д. Попов
️️️️
А. Караваев
70'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
60'
59'
Желтая карточка
М. Демирал
56'
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Кулушевски
50'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Д. Кулушевски
45'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
19'
Замена
М. Демирал
️️️️
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Артур
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
6
Забарный
20
Караваев
29
Буяльский
8
Сидорчук
10
Шапаренко
14
де Пена
11
Цыганков
20
Супряга
3-5-1-1
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
19
Бонуччи
7
Куадрадо
21
Рэмзи
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Кулушевски
14
Кьеза
21
Мората
11
Цыганков
7
Вербич
7
Вербич
11
Цыганков
20
Караваев
4
Попов
4
Попов
20
Караваев
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
14
Кьеллини
28
Демирал
28
Демирал
14
Кьеллини
30
Бентанкур
6
Артур
6
Артур
30
Бентанкур
21
Рэмзи
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Рэмзи
21
Кулушевски
21
Дибала
21
Дибала
21
Кулушевски
Остались в запасе
Динамо К
Ювентус
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Богдан Леднев
АП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Богдан Леднев
АП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Динамо К - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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