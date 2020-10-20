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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Гамильтон Академикал
Абердин - Гамильтон Академикал: обзор матча 20 октября 2020
Абердин
20.10.2020, вторник, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Гамильтон Академикал
14'
T. Hoban
21'
Л. Фергюсон
24'
R. Edmondson
31'
R. Edmondson
32'
Д. Мойо
66'
Л. Ходсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Гамильтон Академикал
90'
+1
Желтая карточка
Х. Одоффин
Замена
Н. МакГинн
️️️️
С. Райт
87'
Желтая карточка
К. Макленнан
85'
80'
Замена
B. Stirling
️️️️
R. Hughes
80'
Замена
C. Smith
️️️️
Р. Каллахан
66'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Л. Ходсон
63'
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
W. Collar
57'
Замена
C. Trafford
️️️️
S. Martin
Замена
Р. МакКрори
️️️️
R. Edmondson
56'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
D. McGeouch
56'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Хайес
33'
32'
ГОЛ! 4:1!
Д. Мойо
Пас отдал
Р. Каллахан
ГОЛ! 4:0!
R. Edmondson
31'
ГОЛ! 3:0!
R. Edmondson
Пас отдал
Д. Хайес
24'
ГОЛ! 2:0!
Л. Фергюсон
Пас отдал
R. Edmondson
21'
ГОЛ! 1:0!
T. Hoban
Пас отдал
Р. Хеджс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
14
Will Collar
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
99
Marios Ogboe
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
24
Brian Easton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
22
Justin Johnson
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
2-4-1-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
26
Хеджс
19
Фергюсон
17
Хайес
21
11
Райт
23
Уоткинс
27
3
4-4-2
30
33
14
Ходсон
2
Одоффин
2
Вонт
14
15
25
18
Каллахан
20
Мойо
99
27
2
МакКрори
2
МакКрори
27
11
Райт
38
МакГинн
38
МакГинн
11
Райт
21
14
Ожо
14
Ожо
21
17
Хайес
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Хайес
18
Каллахан
32
32
18
Каллахан
25
6
6
25
15
27
27
15
14
33
33
14
Остались в запасе
Абердин
Гамильтон Академикал
33
Gary Woods
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
24
Brian Easton
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
24
Brian Easton
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Абердин - Гамильтон Академикал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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