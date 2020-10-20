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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти: обзор матча 20 октября 2020
Хаддерсфилд Таун
20.10.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
53'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
90'
+1
Желтая карточка
A. Wisdom
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
87'
84'
Желтая карточка
Н. Бирн
Замена
Д. Духани
️️️️
Пипа
79'
79'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Бьюкэнан
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
К. Эйтинг
65'
63'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Т. Лоуренс
63'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Г. Шинни
Замена
C. Schindler
️️️️
И. Мбенза
55'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Г. Тоффоло
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-1-3-2
29
Хамер
15
Тоффоло
19
Стирмен
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
6
Хогг
7
Бакуна
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
37
Корома
3-2-3-1-1
1
Маршалл
33
Дэйвис
20
14
Бирн
5
Кларк
3
Бьюкэнан
12
Найт
4
Шинни
18
Берд
10
Лоуренс
72
Йозвяк
7
Мбенза
26
26
7
Мбенза
2
Пипа
21
Духани
21
Духани
2
Пипа
6
Эйтинг
27
О'Брайен
27
О'Брайен
6
Эйтинг
3
Бьюкэнан
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
3
Бьюкэнан
4
Шинни
29
Уогхорн
29
Уогхорн
4
Шинни
10
Лоуренс
14
Холмс
14
Холмс
10
Лоуренс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
Остались в запасе
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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