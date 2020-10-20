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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Боруссия Д
Лацио - Боруссия Д: обзор матча 20 октября 2020
Лацио
20.10.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
6'
Ч. Иммобиле
23'
М. Хитц (АГ)
76'
Ж. Акпа Акпро
71'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Боруссия Д
Желтая карточка
Т. Стракоша
84'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
81'
Замена
М. Пароло
️️️️
Л. Альберто
80'
78'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 3:1!
Ж. Акпа Акпро
Пас отдал
Ч. Иммобиле
76'
71'
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Рейна
Замена
В. Мурики
️️️️
Х. Корреа
67'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
67'
65'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Пищек
62'
Желтая карточка
Т. Делэни
62'
Желтая карточка
Д. Рейна
Замена
У. Худт
️️️️
Л. Фелипе
51'
46'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Беллингем
Желтая карточка
Л. Альберто
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Хитц
Пас отдал
Л. Фелипе
23'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Корреа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
39
Доминик Ваннер
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
4-2-1-3
1
Стракоша
4
Патрик
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
93
Фарес
4-1-2-2-1
1
Хитц
12
Менье
26
Пищек
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Делэни
5
Беллингем
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
9
Холанд
5
Фелипе
29
Худт
29
Худт
5
Фелипе
18
Альберто
16
Пароло
16
Пароло
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
32
Корреа
19
Мурики
19
Мурики
32
Корреа
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
5
Беллингем
10
Рейна
10
Рейна
5
Беллингем
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
26
Пищек
8
Брандт
8
Брандт
26
Пищек
Остались в запасе
Лацио
Боруссия Д
55
Шимон Чиж
ЦП
33
Джаван Андерсон
ПЗ
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
3
Матеу Морей
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
39
Доминик Ваннер
ЦП
1
Роман Бюрки
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
55
Шимон Чиж
ЦП
33
Джаван Андерсон
ПЗ
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
39
Доминик Ваннер
ЦП
1
Роман Бюрки
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лацио - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
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