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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Севилья
Челси - Севилья: обзор матча 20 октября 2020
Челси
20.10.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Севилья
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Т. Вернер
90'
+1
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
90'
+1
87'
Желтая карточка
Х. Хордан
80'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
И. Ракитич
80'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
65'
Желтая карточка
Б. Чилвел
64'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
62'
58'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
43'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
М. Маунт
36'
33'
Замена
Х. Хордан
️️️️
С. Гомес
Желтая карточка
Жоржиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Менди
33
Чилвел
4
Зума
3
Силва
24
Джеймс
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Пулишич
11
Вернер
29
Хаверц
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
21
Гомес
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
8
Гудель
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Вернер
21
Гомес
19
Хордан
19
Хордан
21
Гомес
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
11
Ракитич
20
Васкес
20
Васкес
11
Ракитич
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
Остались в запасе
Челси
Севилья
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Челси - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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