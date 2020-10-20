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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Ференцварош
Барселона - Ференцварош: обзор матча 20 октября 2020
Барселона
20.10.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
5 : 1
Завершен
Ференцварош
27'
Л. Месси (П)
42'
А. Фати
52'
Ф. Коутиньо
82'
Педри
89'
У. Дембеле
70'
И. Харатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Ференцварош
90'
+2
Желтая карточка
А. Ковачевич
ГОЛ! 5:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
89'
85'
Желтая карточка
И. Харатин
ГОЛ! 4:1!
Педри
Пас отдал
У. Дембеле
82'
77'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Э. Ботка
Замена
С. Бускетс
️️️️
М. Пьянич
76'
71'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Т. Нгуэн
71'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Зубков
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ф. Коутиньо
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Харатин
Красная карточка
Ж. Пике
68'
63'
Замена
М. Хайстер
️️️️
Э. Чивич
63'
Замена
Сомалья
️️️️
Э. Лайдуни
Замена
У. Дембеле
️️️️
Тринкау
63'
Замена
Педри
️️️️
А. Фати
63'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Роберто
62'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Фати
52'
44'
Желтая карточка
Э. Чивич
ГОЛ! 2:0!
А. Фати
Пас отдал
Ф. де Йонг
42'
32'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
33
Нето
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
88
Исаэль
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Ференцварош
61
Мартон Банки
ВР
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
7
Сомалья
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
3-3-3-1
33
Нето
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
6
Роберто
21
де Йонг
15
Пьянич
11
Коутиньо
31
Фати
10
Месси
7
Тринкау
4-1-3-2
90
Дибус
21
Ботка
15
Ковачевич
16
Блажич
77
Чивич
14
Харатин
93
Лайдуни
88
Исаэль
18
Зигер
21
Зубков
93
Нгуэн
31
Фати
8
Педри
8
Педри
31
Фати
6
Роберто
23
Фирпо
23
Фирпо
6
Роберто
11
Коутиньо
33
Араухо
33
Араухо
11
Коутиньо
15
Пьянич
5
Бускетс
5
Бускетс
15
Пьянич
7
Тринкау
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Тринкау
77
Чивич
2
Хайстер
2
Хайстер
77
Чивич
93
Лайдуни
7
Сомалья
7
Сомалья
93
Лайдуни
21
Зубков
21
Мак
21
Мак
21
Зубков
21
Ботка
26
Ловренчич
26
Ловренчич
21
Ботка
93
Нгуэн
9
Боли
9
Боли
93
Нгуэн
Остались в запасе
Барселона
Ференцварош
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
9
Роко Батурина
ЦФ
61
Мартон Банки
ВР
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
9
Роко Батурина
ЦФ
61
Мартон Банки
ВР
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Барселона - Ференцварош
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
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