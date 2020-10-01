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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шарлеруа - Лех
Шарлеруа - Лех: обзор матча 01 октября 2020
Шарлеруа
01.10.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Лех
34'
Д. Рамирес
41'
Т. Пухач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Лех
87'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
М. Ишак
Замена
Д. Энен
️️️️
S. Willems
84'
78'
Замена
Т. Рогне
️️️️
Д. Рамирес
77'
Вторая желтая
Л. Шатка
71'
Замена
М. Скурась
️️️️
В. Кравец
Замена
G. Hendrickx
️️️️
М. Буси
57'
50'
Желтая карточка
Л. Шатка
41'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пухач
Пас отдал
Я. Каминьски
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рамирес
Пас отдал
Т. Пухач
32'
Желтая карточка
Д. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
23
Steeven Willems
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Лех
31
Марко Маленица
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
29
Мухамад Авад
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
4-2-1-3
30
Пеннето
18
Кайембе
23
24
Дессоле
44
Буси
23
Илаймахаритра
88
Мориока
8
Голизаде
11
Николсон
7
Фалл
11
4-3-1-1
37
Шатка
27
Пухач
5
Црномаркович
30
Червински
3
Кравец
16
Рамирес
7
Модер
25
Педру Тиба
13
Каминьски
9
Ишак
44
Буси
22
22
44
Буси
23
8
Энен
8
Энен
23
3
Кравец
22
Скурась
22
Скурась
3
Кравец
9
Ишак
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
9
Ишак
16
Рамирес
4
Рогне
4
Рогне
16
Рамирес
Остались в запасе
Шарлеруа
Лех
30
Guillaume Gillet
ЦФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
29
Мухамад Авад
ЦФ
73
Карло Мухар
ЦП
31
Марко Маленица
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
30
Guillaume Gillet
ЦФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Остались в запасе
29
Мухамад Авад
ЦФ
73
Карло Мухар
ЦП
31
Марко Маленица
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шарлеруа - Лех
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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