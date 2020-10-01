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Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - КуПС
ЧФР Клуж - КуПС: обзор матча 01 октября 2020
ЧФР Клуж
01.10.2020, четверг, 18:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Завершен
КуПС
5'
М. Рондон
42'
Г. Дебелюх
56'
М. Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - КуПС
Замена
О. Хобан
️️️️
А. Паун-Александру
86'
Замена
Б. Омрани
️️️️
Г. Дебелюх
83'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ч. Деяк
78'
77'
Замена
A. Purje
️️️️
У. Ниссила
76'
Замена
A. Heinonen
️️️️
V. Saxman
ГОЛ! 3:0!
М. Рондон
Пас отдал
Ч. Деяк
56'
ГОЛ! 2:0!
Г. Дебелюх
Пас отдал
А. Паун-Александру
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Рондон
Пас отдал
Ч. Деяк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
КуПС
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Петтери Пеннанен
ЦП
19
Игорь Тарасов
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
1
Otso Virtanen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
7
Usman Sale
ЦФ
20
Ville Saxman
ЦФ
4
Nuno Tomas
ЦФ
6
Саку Саволайнен
РФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ЧФР Клуж
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
КуПС
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
10
Ats Purje
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
4-3-1-2
34
Балградян
16
Сушич
33
Буркэ
45
Камора
55
Винисиус
10
Деяк
37
Бордеяну
88
Джокович
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
99
Рондон
2-2-1-5
19
Аджей-Боатенг
3
Пикк
8
Пеннанен
19
Тарасов
16
Ниссила
6
Саволайнен
4
20
7
99
Ранжел
10
Деяк
7
Перейра
7
Перейра
10
Деяк
10
Паун-Александру
28
Хобан
28
Хобан
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
29
Омрани
29
Омрани
27
Дебелюх
20
17
17
20
16
Ниссила
10
10
16
Ниссила
Остались в запасе
ЧФР Клуж
КуПС
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча ЧФР Клуж - КуПС
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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