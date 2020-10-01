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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Риека
Копенгаген - Риека: обзор матча 01 октября 2020
Копенгаген
01.10.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Риека
20'
П. Анкерсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Риека
90'
+4
Желтая карточка
М. Распопович
Желтая карточка
Зека
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Распопович
️️️️
И. Томечак
83'
Замена
Р. Эсковаль
️️️️
С. Куленович
79'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
76'
Замена
И. Лепиньица
️️️️
Д. Павичич
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Анкерсен
67'
62'
Желтая карточка
С. Куленович
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
62'
Желтая карточка
П. Анкерсен
59'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Й. Стаге
56'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
В. Фишер
46'
Желтая карточка
В. Нельссон
30'
22'
Желтая карточка
Л. Цапан
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Анкерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Риека
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
2
Филип Браут
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
21
Tomislav Turčin
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
19
Бенгтссон
25
Нельссон
6
Сигурдссон
2
Анкерсен
6
Зека
6
Стаге
16
Бьель
10
Вильчек
7
Фишер
19
Винд
4-5-1
33
Невистич
6
Смольчич
29
Цапан
27
Томечак
23
Стефули
10
Лончар
11
Андрияшевич
24
Павичич
14
Велкоски
22
Гнезда Черин
17
Куленович
2
Анкерсен
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Анкерсен
6
Стаге
20
Мудражия
20
Мудражия
6
Стаге
7
Фишер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
7
Фишер
27
Томечак
20
Распопович
20
Распопович
27
Томечак
17
Куленович
26
Эсковаль
26
Эсковаль
17
Куленович
24
Павичич
13
Лепиньица
13
Лепиньица
24
Павичич
Остались в запасе
Копенгаген
Риека
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
31
Давид Нволокор
ВР
2
Филип Браут
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
21
Tomislav Turčin
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Остались в запасе
31
Давид Нволокор
ВР
2
Филип Браут
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
21
Tomislav Turčin
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Копенгаген - Риека
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
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